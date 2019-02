Kopfschuss-Attentat: Opfer erlag Verletzungen

Jene 48-jährige Serbin, der am späten Dienstagabend in Wien-Meidling von ihrem Ex-Lebensgefährten zweimal in den Kopf geschossen worden war, ist in der Nacht auf Samstag in einem Spital gestorben. Die Frau wurde nach der Tat in extrem kritischem Zustand hospitalisiert, der Schütze starb schon wenige Stunden nach dem Verbrechen. Er hatte die Waffe gegen sich selbst gerichtet.