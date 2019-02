Frau auf offener Straße in den Kopf geschossen!

Es ist die nächste grausame Bluttat in diesem Jahr in Österreich: In Wien-Meidling hat am späten Dienstagabend ein 53-jähriger Bosnier seiner Ex-Partnerin, einer 48-jährigen Serbin, mit einer Pistole in den Kopf schossen und dann die Waffe dann gegen sich selbst gerichtet. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch sein Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Entgegen ersten Meldungen erlag aber nicht die Frau in der Nacht ihren Verletzungen, sondern der Schütze seinen. Es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln - die Polizei geht von Eifersucht als Motiv aus.