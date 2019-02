Immer mehr Kärntner Bauern setzen auf „Bio“

Auch 2018 gibt es in Sachen „Bio“ ein klares Plus: 1813 Betriebe achten auf die genauen gesetzlichen Richtlinien bei Erzeugung, Verarbeitung und Kennzeichnung. Das sind 2,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Bei der biologisch bewirtschafteten Fläche in Kärnten wurde die 35.000-Hektar-Hürde überschritten, wie die Zahlen des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus belegen. „Kärntens Strategie zur Steigerung des Bioflächen-Anteils trägt Früchte“, sind sich Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler und BIO AUSTRIA-Landesobmann Johann Kreschischnig einig.