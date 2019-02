Bekannter: „Er hat die Tat mehrfach angekündigt“

Die blutige Serie will einfach nicht abreißen! Am Dienstagabend eskalierte ein Streit im Wiener Bezirk Meidling und endete mit Kopfschüssen auf offener Straße. Das Leben von Violeta J. (48) hängt am seidenen Faden, während der Täter und Ex-Partner Zeljko B. (53) noch in der Nacht starb. Motiv: krankhafte Eifersucht!