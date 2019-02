Schütze nach Mordversuch an Ex-Freundin gestorben

Am späten Dienstagabend hatte der 53-jährige Bosnier der Serbin in der Herthergasse in Meidling auf offener Straße mit einer Pistole zweimal in den Kopf geschossen und die Waffe dann gegen sich selbst gerichtet. Noch in der Nacht hieß es seitens der Polizei, dass die Frau kurz darauf im Spital gestorben sei. Diese Meldung entpuppte sich allerdings als falsch. „Das Tatopfer wurde hospitalisiert und liegt im Koma“, schrieb die Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung.