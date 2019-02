Sturmböen verwandelten Millstätter See in Eismeer

Die teils heftigen Sturmböen sorgten am Dienstag nicht nur auf Kärntens Bergen für Turbulenzen. Am Millstätter See schaukelte der Wind die Wellen derartig stark auf, dass die Eisflächen zu brechen begannen und im Uferbereich eine Art Eismeer entstand. Der Wasserrettung Ferndorf gelang es, dieses Naturschauspiel zu filmen.