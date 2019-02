Verletzte und Tote: Sind Leih-Roller sicher genug?

Hunderte Unfälle mit neuen E-Scootern

Die seit einiger Zeit auch in Österreich anmietbaren Elektro-Scooter von Anbietern wie Lime oder Byrd gibt es in den USA schon seit gut zwei Jahren. In dieser Zeit wurden mindestens 1545 Unfälle mit Personenschaden mit den bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnellen Elektro-Flitzern protokolliert, berichtet die britische BBC. Die Zahlen stammen aus einer Studie, für die Fallzahlen aus elf Krankenhäusern in 47 US-Städten, in denen die Leih-Scooter angeboten werden, zusammengetragen wurden.