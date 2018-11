Mädchen mit E-Roller angefahren und verletzt

Viele E-Scooter-Fahrer zu schnell unterwegs

Da dieser Trend sehr neu sei, könne man noch nicht genau beziffern, wieviel Übertretungen es mit den flotten Stadtflitzern gibt, so die Polizei. Sicher ist jedoch, dass es vor allem in Begegnungszonen wie der Mariahilferstraße zu Problemen kommt. Dort dürfen E-Scooter wie Fahrräder nur in Schrittgeschwindigkeit, also mit fünf km/h, gefahren werden. Tatsächlich sausen E-Scooter-Benutzer dort aber meist in Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h durch die Fußgängermenge.