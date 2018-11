Hipper Clip der Polizei: So geht E-Roller-Fahren!

„Am Gehsteig in Längsrichtung geht gar nicht“

Derweil nutzt Erwin auf seinem E-Roller den Fahrradweg auf der Straße. „Dort können auch E-Scooter fahren“, erklärt Polizist Dominik. Im Video wird detailliert auf die Bestimmungen zur Nutzung von unterschiedlichen Verkehrsflächen eingegangen. „Was natürlich gar nicht geht, ist, wenn man mit einem E-Scooter am Gehsteig in Längsrichtung fährt“, ergänzt der Fahrradpolizist.