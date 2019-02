Speed-Queen Lindsey Vonn stürtzte gleich zum Auftakt der Ski-Weltmeisterschaften in Aare schwer! Mit Startnummer 16 in den WM-Super-G am Dienstag gestartet, flog die US-Amerikanerin nach einem Sprung direkt in die Fangnetze. Wie durch ein Wunder blieb Vonn ohne gröbere Verletzungen, doch sie gibt (siehe im Video oben) zu: „Ich fühle mich, als hätte mich ein Truck erwischt.“