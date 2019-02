Hirscher: „Die schwerste Woche meiner Karriere“

Verkühlung, Set-up-Tüftelei, Megadruck - Superstar Marcel Hirscher hatte bei der Ski-WM in Aare so einige Schwierigkeiten zu verkraften. Doch am Ende war er wieder Österreichs Ski-Held. Im Slalom am Sonntag (siehe Video oben) fuhr der Salzburger die erste und einzige Gold-Medaille nach Hause. Dazu kam die Silberne im Riesentorlauf. In seinem Blog (marcelhirscher.at) zog er am Montag seine ganz persönliche WM-Bilanz. Und Marcel verrät: Er startet in Bansko in der Kombi und im Super-G!