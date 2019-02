ÖSV-Boss: „Silber holte Marcel sogar mit Fieber“

„Einen wie ihn habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ich kenne keinen, der in jeder Hinsicht so perfekt, so genial ist. Der Druck, die bei ihm immer so hohen Erwartungen der ganzen Nation, all das kratzt ihn, glaube ich, überhaupt nicht. Er will nur gewinnen. Das dafür nahezu um jeden Preis.“