„Metro Exodus“: Fünf Minuten in der Postapokalypse

Bei den Spielern hält sich die Begeisterung in Grenzen, weil viele keine Freude damit haben, ihre Spielebibliothek auf eine immer größere Zahl von Launcher-Anwendungen zu verteilen. Manche PC-Spieler haben deshalb sogar einen Boykott von „Metro: Exodus“ angedroht. „Metro: Exodus“ kommt am 15. Februar für PC (Epic Games Store), PS4 und Xbox One.