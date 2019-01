Verkehrssituation in Linz kostet Fenzl Kunden

In Leonding übernahm Franz Fenzl das ehemalige Backstüberl beim Stadtplatz, Mitte Februar ist hier die Neueröffnung geplant. Vor ein paar Tagen zog der Bäcker mit einem Verkaufsstand in den Obi-Baumarkt in Linz-Urfahr ein. „Fad wird uns nicht“, sagt Franz Fenzl. Als „Bäcker ums Eck“ will er sich verstärkt in die Köpfe der Kunden bringen. „Wir wollen der Bäcker im Ortsteil sein“, so der 52-Jährige, der neun Jausenbusse im Einsatz hat, um Firmen mit Snacks zu versorgen.