Gesunde Ernährung kann man nicht früh genug lernen

Bereits im Jahr 2001 wurden in Wien erste Initiativen für Bio-Essen in Bildungseinrichtungen gestartet. Seither stieg der Anteil kontinuierlich an. Laut einer Greenpeace-Studie aus dem Vorjahr lag die Donaumetropole bei gesundem und umweltfreundlichem Essen deutlich auf Platz eins im Bundesländervergleich.