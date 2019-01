Jetzt fordert auch Rendi-Wagner Kickls Rücktritt

Auch an Tag drei nach den umstrittenen Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) reißt die Kritik an ihm nicht ab. Jetzt forderte auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Innenminister zum Rücktritt auf. „Wenn Kickl noch einen Funken von Anstand und Respekt vor der Demokratie hätte, dann müsste er jetzt zurücktreten. Seine inakzeptable Aussagen zeigen eine zutiefst undemokratische Geisteshaltung“, sagte Rendi-Wagner am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“.