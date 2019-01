Moser vs. Kickl, Runde 2: Zwist um den Rechtsstaat

Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) in die Haare geraten. Zuletzt hatte Kickl seinem Regierungskollegen angesichts der blauen Reformwünsche bei der Asyl-Betreuung Verzögerungstaktik und Blockade vorgeworfen, nun geht es um nichts weniger als die Menschenrechte. Kickl hatte am Dienstag an der Menschenrechtskonvention (EMRK) gerüttelt und gemeint, „dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht“. Moser konterte, die EMRK habe sich bewährt, und erinnerte Kickl an das rechtsstaatliche Prinzip in der Verfassung.