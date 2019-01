Kanzler hatte „klärendes Gespräch“ mit Kickl

NEOS-Misstrauensantrag gegen Kickl

Ob sich damit die Wogen wieder glätten, bleibt abzuwarten. Die NEOS kündigten am Donnerstag an, einen Misstrauensantrag gegen den Innenminister einzubringen. Unterstützung gab es umgehend von der SPÖ. Jetzt-Abgeordneter Alfred Noll erklärte: „Kickl hat mit seinen dreisten Aussagen zum Verhältnis zwischen Recht und Politik das zum Ausdruck gebracht, was in Österreich leider eine Tatsache ist: Das Parlament in Österreich ist ohnmächtig und schwach.“