Video zeigt brutalen Messerstecher von Wels

„Wie Nähmaschine“

Dabei stach der junge Angreifer, der wie sein Opfer vollrauschig gewesen war, „wie eine Nähmaschine“ auf das 38-jährige Opfer ein, das er kurz zuvor noch in Feierlaune umarmt hatte. „Sie sprachen sich nur mit ,Oida‘ an, alle waren gut drauf und in Feierlaune“, wissen die Fahnder, die mit den besseren Bildern einer Trafik-Überwachungskamera auf konkrete Hinweise hoffen.