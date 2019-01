Mordversuch mitten in Wels in der Silvesternacht

Sowohl Täter als auch Opfer haben sich ab ca. 0.30 Uhr am Stadtplatz vor verschiedenen Lokalen aufgehalten, bevor es am Stadtplatz bzw. in der Traungasse zu den tätlichen Angriffen kam. Angesichts des Verletzungsbildes dürfte es sich bei der Tatwaffe um einen kleineren Gegenstand gehandelt haben, dessen Einsatz für Unbeteiligte nicht unbedingt erkennbar gewesen sein muss. Vielmehr kann sich der Übergriff als tätliche Auseinandersetzung dargestellt haben. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige in unbekannte Richtung.