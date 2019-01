Lernen und Hausübungen ohne Frust - so geht‘s!

Kids-Coach Nina Petz beantwortet Ihre Fragen

Mein Enkel (11) kommt nach der Schule immer zu mir, weil seine Eltern lange arbeiten. Leider leidet er sehr unter dem Druck. Der Schulstress ist enorm. Mir kommt auch vor, es wird heutzutage viel mehr gefordert als früher.



Toll, dass Sie so viel Zeit mit Ihrem Enkel verbringen und so engagiert sind. Ja, der Schul- und Leistungsdruck ist leider heute oft sehr hoch. Was in der Schule gefordert wird, können Sie nicht ändern, aber da der Bub viel bei Ihnen ist, können Sie zumindest helfen, ihm eine angenehme Lernatmosphäre zu gestalten. Wo könnte dann ein guter Platz zum Hausübungmachen sein? Wo kann er sich am besten konzentrieren? Sollte Ihr Enkel von der Fülle des Schulstoffes überfordert sein, so helfen Sie ihm, einen Plan zu erstellen, was wann erledigt wird. Zeigen Sie Vertrauen, und lassen Sie ihn selbständig arbeiten, seien Sie jedoch auch zur Stelle, wenn er Hilfe oder Ermutigung braucht. Tipp: Wechseln Sie beim Lernen die Reihenfolge der Inhalte ab! Das Gehirn merkt sich am besten die Dinge vom Anfang und Ende der Lernzeit. Machen Sie nicht nur zwischendurch Pausen, sondern trauen Sie sich auch mal, einen Nachmittag blauzumachen. Ausnahmen sind wichtig und Basis einer glücklichen und erfolgreichen Persönlichkeit.