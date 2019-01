Elektro-Harley LiveWire: Power, aber kein Sound

Wobei: Wirklich freigiebig sind sie nicht mit Informationen, eine Angabe der Motorleistung oder der Batteriekapazität fehlt uns noch immer. Aber immerhin wird eine Normreichweite genannt: 110 Meilen oder 177 Kilometer. Aber sie schreibe gleich dazu, dass dieser Wert mit der realen Reichweite nicht viel zu tun hat. Warten wir also ab. Geladen wird jedenfalls über Nacht an der Haushaltssteckdose oder unterwegs an einem Typ-3-Schnellader.