An der Nordseeküste die Pferdefischer bewundern

Und ihre Spuren hinterließen, sei es in der Geschichte oder in den Geschichten. So sollen die Schwäne in Brügge es heute noch Kaiser Maximilian verdanken, dass sie besonders umhätschelt werden. Der war – stets in Geldnöten – in der Stadt erschienen, um Steuern einzutreiben. Gegen den Willen der Einwohner half ihm dabei der Bürgermeister mit Namen Peter Lanckhals, der dies mit dem Tode büßte. Doch Maximilian rächte sich: Er zwang die Bürger dazu, bis in alle Ewigkeit die „Langhälse“ – sprich: Schwäne – auf ihren Kanälen zu pflegen.