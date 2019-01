Gallisches Dorf: Tschechen trotzen Googles Macht

Google war auf Tschechisch nicht zuverlässig

Eine Google-Suche war in Tschechien lange Zeit eine frustrierende Angelegenheit, zu wenig treffsicher waren die Ergebnisse im Vergleich zu Seznam. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Doch nach wie vor schätzt der stellvertretende Vorstandschef Zima das Verhältnis Google zu Seznam auf fifty-fifty - „am Desktop“, wie er im Interview am Rande einer Konferenz des Nachrichtenagenturnetzwerks MINDS, gehostet von der tschechischen Agentur CTK, betont.