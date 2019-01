Sechs Wechsel der Bürgermeister sind bereits fix

2019 wird für die politischen Parteien im Land ob der Enns - auch ohne Kommunalwahlen - ein ganz besonderes Jahr. In vielen Gemeinden bahnen sich Wechsel der (Langzeit)-Bürgermeister an. Mittlerweile haben 60 der 440 Ortschefs bereits 20 oder mehr Dienstjahre. Der Gaflenzer ÖVP-Politiker Günther Kellnreitner (69) ist mit 33…Jahren an der Spitze der Gemeinde der längstdienende Bürgermeister der Landes. Ob der 69-Jährige bereits sein Amt zur Verfügung stellen wird, ist unklar.