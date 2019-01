Blümel: „Geht nicht mehr weiter als unter Häupl“

Strache tritt angeblich nicht in Wien an, dass Sie bei der nächsten Wahl für die ÖVP ins Rennen gehen, hat viele regelrecht verblüfft. Ist das vielleicht auch ein Beleg dafür, dass Sie in Wien doch nicht so präsent sind, wie es sich für einen Landesparteiobmann gehört?

Ganz im Gegenteil. Ich verbringe einen Gutteil meiner Zeit in Wien, weil sich ja auch viele meiner Verantwortungen auf Bundesebene in Wien abspielen. Gerade wenn man sich die Kunst- und Kulturpolitik ansieht, gibt es auch eine extrem gute inhaltliche Zusammenarbeit mit der Stadtregierung. Die Sichtbarkeit ist definitiv eine höhere als die letzten Jahre. Es ist zum Beispiel schön zu sehen, wie Wien von Themen wie den Deutschklassen profitiert.