Rot-Grün in Wien verliert „Lieblings-Bösewicht“

SPÖ-Novak: „Brauche keine Kasperlfigur“

SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak traut dem Frieden nicht: „Strache erinnert mich an Jörg Haider. Einmal da, einmal weg. Ich brauche für den Wahlkampf keine Kasperlfigur. Es sprechen die Inhalte für sich.“ Ohnehin ist fraglich, wie intensiv die SPÖ bei der Wahl gegen die Bundesregierung kämpfen wird. Mit ÖVP-Minister Gernot Blümel ist, wie berichtet, ein neuer Vizebürgermeister in Sicht. Und man will den möglichen Koalitionspartner ja nicht schon im Vorfeld verschrecken.