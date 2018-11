Wien wehrt sich gegen Reform der Mindestsicherung

Ein halbes Jahr später als eigentlich vorgesehen soll es nun so weit sein: Die türkis-blaue Bundesregierung will am Mittwoch im Ministerrat die Kürzung der Mindestsicherung beschließen. Dabei geht es ÖVP und FPÖ vor allem darum, Leistungen für Zuwanderer zu kürzen: Weniger bekommen Menschen ohne österreichischen Pflichtschulabschluss mit schlechten Deutsch- oder Englischkenntnissen sowie Großfamilien. Auch geplant ist ein genaueres Prüfsystem, durch das die Länder etwa melden müssen, wie groß der Anteil an Beziehern mit Migrationshintergrund ist.