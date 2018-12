Strache zu Wien-Wahl: „Sag niemals nie“

Keine Eile sieht der Vizekanzler für die Entscheidung, wer die FPÖ als Spitzenkandidat in die kommende Wien-Wahl führen soll. „Es wird ja erst im Jahr 2020 gewählt. Da hamma noch Zeit, da gibt‘s überhaupt keinen Stress, keine Hektik, keine Nervosität. Wir werden in aller Ruhe entscheiden, mit welchem Team wir uns hier am besten aufstellen.“ Man müsse „das historische Fenster nützen, um in Wien endlich dieses rot-grüne Chaos und Jahrzehnte sozialistischer Allmacht zu überwinden“.