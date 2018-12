Strache: Lieber Vizekanzler als Wiener Rathaus

Krone: Herr Vizekanzler, Sie sind nun seit einem Jahr in der Regierung und man kann Ihnen die Freude darüber in jeder Sekunde ansehen. Sie wirken stets so richtig glücklich. Sind Sie nun angekommen?

Heinz-Christian Strache: Das liegt vor allem an meiner wundervollen Frau. Sie ist für mich die perfekte Ergänzung, sodass ich einfach glücklich bin. Wenn man das auf meine berufliche Verantwortung umlegt: Wenn man 13 Jahre in der Opposition die richtigen Themen und Forderungen gestellt - Rot und Schwarz hat das reflexartig alles abgelehnt - und jetzt im Regierungsprogramm eine freiheitliche Handschrift sichergestellt hat, dann ist das etwas, das auch im Interesse der eigenen Kinder wichtig ist. Und es ist etwas, das mich auch persönlich zufrieden macht, wenn man die Fehler von Rot-Schwarz korrigieren kann.