Linker Flügel setzt sich durch: Neuwahlen in Wien?

Eigentlich sollte in der Bundeshauptstadt erst 2020 neu gewählt werden - und bislang sieht es für die SPÖ selbst in ihrer Hochburg nicht gerade gut aus. Der eher unrühmliche Abgang von Christian Kern, Streitigkeiten in der Partei sowie das Straucheln in der Oppositionsrolle auf Bundesebene haben die Sozialdemokraten viele Sympathien gekostet. In Wien ist die Welt für die SPÖ noch am ehesten in Ordnung, Michael Ludwig hat als Nachfolger von Michael Häupl seine Position mittlerweile festigen können. Damit es bei der nächsten Wahl stimmenmäßig wieder passt, will er noch einige Großprojekte umsetzen.