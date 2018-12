EU-Vorsitz „war Sternstunde der Diplomatie“

„Neues Kraftzentrum der EU“

Zwar habe die EU-Ratspräsidentschaft die Stellung von Kanzler Kurz innerhalb Europas vorerst geschwächt: „Aber das ist nur eine Momentaufnahme.“ Der Rückzug der deutschen Kanzlerin Angela Merkel von der politischen Bühne - voraussichtlich im Jahr 2020 - sei aber eine große Chance für Kurz: „Kurz arbeitet bereits an einer neuen Machtachse. Argwöhnisch beäugt von Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron, hat er in den vergangenen zwölf Monaten einen engen Draht zu den konservativen und liberalen Regierungschefs der Niederlande (Rutte), Irlands (Varadkar) und Dänemarks (Rasmussen) aufgebaut. Gleichzeitig hat er intensiven Kontakt mit den Sorgenkindern der EU in Budapest, Prag und Bratislava. Daraus könnte ein ganz neues Kraftzentrum in der EU entstehen.“