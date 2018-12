IS droht nach Airport-Sperre mit Drohnenanschlägen

Nachdem Unbekannte diese Woche den Londoner Flughafen Gatwick lahmgelegt und ein Chaos verursacht hatten, versucht die Terrormiliz Islamischer Staat, sich diesen Vorfall zunutze zu machen: Mit einer Propagandakampagne, die zurzeit im Internet grassiert, bedroht die Organisation die westliche Welt. Der IS hatte bereits in der Vergangenheit Drohnen eingesetzt (siehe Video oben), die jüngste Provokation hat aufgrund der jüngsten Vorfälle in Gatwick besondere Brisanz.