Drohnenchaos: Ehepaar wieder auf freiem Fuß

Im Fall der Drohnensichtungen auf dem Londoner Flughafen Gatwick heißt es für die Exekutive: zurück an den Anfang. Jenes Ehepaar, das am Freitagabend festgenommen wurde, ist am Samstag ohne Anklage wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Inzwischen wurde ein Kopfgeld auf den oder die Attentäter in der Höhe von 50.000 Pfund (ca. 56.000 Euro) ausgesetzt.