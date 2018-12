Das erste Foto eines ungetarnten Toyota Supra

In der Seitenansicht der getarnten Version erkennt man, dass beim Serienfahrzeug der Radstand deutlich kürzer ist. Er beträgt wie beim BMW Z4 2,47 Meter, was den Proportionen ganz und gar nicht gut tut, denn die Überhänge sind auffallend länger, die Räder viel weniger weit in den Ecken als an der Studie.