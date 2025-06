Mega-Event startet: „Bühne frei“ auf Donauinsel

Unterschiedlichste Musikgenres finden auf den 16 Bühnen am #dif25 Platz – von Pop, Rock über Electronic, HipHop bis hin zu Wiener Lied. So findet sich unter den Bühnen auch die OBI / kronehit Electronic Music Bühne. Hier gibt es an den drei DIF-Tagen ein buntes Electronic-Programm. Mit dabei sind MÖWE, MILK & SUGAR, Cyril, Fastboy und DJ Artin. Nicht verpassen darf man hier auch täglich die Hammertime des überdimensionalen OBI Biebers! Weiters bringen die „Monsterfreunde“, ein 120-köpfiger Lehrerinnenchor, junge Festivalfans zum Tanzen.