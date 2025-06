Salzburgs Tore sind der Renner

Die Klub-WM wird als globales Gegenstück zur Champions League aufgebaut, die FIFA-Macher probieren es mit der Brechstange. Geld wird per Gießkannensystem ausgeschüttet, die Teams nach Strich und Faden in den USA verwöhnt. Nur die Fans sind beim künstlichen Spektakel nicht so euphorisch. Im Vorfeld waren die Tickets um 280 Euro angeboten worden, mittlerweile werden Karten der gleichen Kategorie unter 30 Euro verschleudert. Und die Stadien sind nach wie vor halb leer.