Mörderinnen verführen im Theater

Kult-Musical geboren

Eine ideale Vorlage für ein Musical, dachte sich das legendäre Broadway-Trio Fred Ebb, John Kander und Bob Fosse - „Chicago“ war geboren! Seitdem wurde das Kult-Musical - das mit Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones in der Hauptrolle verfilmt wurde - unter anderem mit einem Grammy, sechs Tony-Awards und sechs Oscars ausgezeichnet und erfreut sich auf der ganzen Welt weiterhin großer Beliebtheit. So ist es nach „Phantom der Oper“ das am zweitmeisten gespielte Stück am New Yorker Broadway und läuft auch im Londoner West End seit 15 Jahren ununterbrochen.