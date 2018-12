An diesen Tech-Trends führte 2018 kein Weg vorbei

Intelligente Lautsprecher wie der Sonos One waren 2018 in aller Munde, so gut wie jede namhafte Hi-Fi-Firma hat mittlerweile Geräte mit Google Assistant, Siri oder Alexa an Bord im Sortiment. Marktforscher erwarten, dass sich der Trend zum Concierge in Gestalt einer Box auch 2019 fortsetzen wird.