Wie sicher sind unsere Christkindlmärkte?

Poller vor dem Schloss Schönbrunn, Sperren rund um den Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz in Wien, höhere Polizeipräsenz in sämtlichen Adventdörfern zwischen Neusiedler See und Bodensee. So sieht in groben Zügen der – zumindest sichtbare – Terrorschutz in Österreich derzeit aus. Doch 100-prozentige Sicherheit gibt es keine.