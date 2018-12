US-Botschaft in Wien: Terrorwarnung für Österreich

BVT: Erhöhte Aufmerksamkeit derzeit in ganz Europa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) bemüht sich im Gespräch mit krone.at um Beruhigung: Es sei keine konkrete Terrorbedrohung bekannt, hieß es. Man stehe natürlich in Kontakt mit ausländischen Diensten, generell gebe es im Advent eine erhöhte Aufmerksamkeit in ganz Europa.