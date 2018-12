Straßburg: 350 Polizisten jagen diesen Terroristen

Jener Mann, der am Dienstag auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg mehrere Menschen getötet und verletzt hat, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge Cherif Chekatt heißen, 29 Jahre alt, in Straßburg geboren und amtsbekannt sein. Er hätte am Tag des Anschlags festgenommen werden sollen. Frankreichs Regierung hat indes die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Schulen und Weihnachtsmärkte der Stadt bleiben am Mittwoch geschlossen. Die Zahl der Todesopfer wurde von den Behörden mittlerweile mehrmals korrigiert.