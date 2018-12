1,5 Mio. Flüchtlinge: Schlüsselrolle des Libanon

Pluralismus als große Herausforderung

Präsident Aoun sieht sein Land nicht zu Unrecht als beispielgebend in der Region. Van der Bellen würdigt in diesem Zusammenhang, dass es dem Libanon in einem „sehr herausfordernden Umfeld“ gelinge, für Stabilität in einem kulturellen und religiösen Pluralismus zu sorgen. Der Bundespräsident wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Auch österreichische Firmen wollen sichtlich in der Region Fuß fassen, könnte doch beim Wiederaufbau im bürgerkriegsgeplagten Syrien einiges an Geld zu verdienen sein.