VdB bei syrischen Flüchtlingen im Libanon

Der politisch und gesellschaftlich sehr fragile Libanon will um jeden Preis vermeiden, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, sie könnten auf Dauer bleiben. Hintergrund ist die Erfahrung der Libanesen mit den Palästinensern, die im Zuge der Gründung Israels ins Land geflohen sind. Rund 500.000 leben bis heute in Folgegenerationen in Flüchtlingslagern, die zu festen Siedlungen geworden sind. So etwas soll aus Sicht der Libanesen nicht wieder passieren.