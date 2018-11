Berichte über Giftgas-Einsatz im syrischen Aleppo

Kämpfe in Idlib dauern an

Nach der Rückeroberung Aleppos durch Regierungstruppen im Dezember 2016 hatte sich die Lage in der Millionenmetropole deutlich beruhigt. In der nordwestlichen Provinz Idlib hingegen beschoss die syrische Armee nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag die letzte große Rebellenhochburg des Landes. Dabei seien neun Zivilisten getötet worden, unter ihnen sieben Kinder.