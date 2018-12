Unsere UN-Soldaten halten im Libanon die Stellung

Kunasek-Lob für Truppe: „Großartige Arbeit“

„Für Österreich ist es von enormer Bedeutung, wenn unsere Soldaten als anerkannte Truppe mit ihrer großartigen Arbeit im Einsatzraum für Ruhe sorgen. Denn das sorgt in weiterer Folge auch für Stabilität in Europa und somit ebenso in Österreich. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, auch dort zu sein, wo es notwendig ist, und nicht nur in der Heimat für Sicherheit zu sorgen“, dankte Verteidigungsminister Kunasek den rot-weiß-roten Militärs.