„Weiße Fahne“ Macrons soll „Gelbwesten“ bremsen

Nach vierwöchigen Protesten der „Gelbwesten“ hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend die womöglich wichtigste Rede seiner Amtszeit gehalten. In einer Fernsehansprache stellte er Maßnahmen der Regierung als Reaktion auf die von ihm als „sozialer Notstand“ bezeichnete Situation in seinem Land vor. Unter den Erlässen, mit denen Macron hofft, die Unruhen zu beenden, finden sich unter anderem die Erhöhung des Mindesteinkommens um 100 Euro pro Monat und die Steuerbefreiung von Überstunden. „Wir wollen ein Frankreich, in dem man in Würde von seiner Arbeit leben kann“, so der Präsident. Das allerdings auf Kosten der gesamten EU, so Kritiker.