Erdogan zeigt sich entsetzt über Polizeigewalt

„Gelbe Westen“ belagern EU-Regierungsviertel in Brüssel

Auch in Belgien und den Niederlanden kam es zu zahlreichen Protestveranstaltungen, die zum Teil ebenfalls in Gewalt mündeten. Bei den „Gelbwesten“-Demonstrationen in Brüssel nahm die belgische Polizei etwa 100 Menschen fest. Das teilte die Polizeisprecherin Ilse Van De Keere der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit. Vor allem im Europaviertel kam es zu Zusammenstößen von Protestierenden mit der Polizei. Rund 500 Demonstranten seien bis vor die EU-Gebäude in der Innenstadt gezogen, die von der Polizei abgeriegelt worden seien.