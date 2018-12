Neuer 3er-BMW: Freude am Vorsprung durch Fahrwerk

Auf ersten Testfahrten in Portugal mit Sportfahrwerk überzeugte der BMW durch geschmeidiges Fahrverhalten mit beeindruckendem Komfort, dennoch liegt er satt auf der Straße und geht agil ums Eck. Die beim Sportfahrwerk serienmäßige variable Sportlenkung arbeitet gefühlvoll. Und weil er nicht bretthart ist, bringen ihn auch böse Bodenunebenheiten in Kurven nicht aus der Ruhe. Das liegt natürlich nicht nur an den neuen Dämpfern, auch das um 25 Prozent (punktuell sogar 50 Prozent) steifer ausgelegte Chassis macht sich bemerkbar. Dazu kommen breitere Spur (vorne plus vier, hinten plus zwei Zentimeter), erhöhte Radsturzwerte und ein tieferer Fahrzeugschwerpunkt. Die 50:50-Gewichtsverteilung ist sowieso Ehrensache.