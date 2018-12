Ein Geschenk der Nächstenliebe

Wir bitten Sie um Ihre Spende

Auch andere Vereine können auf unsere Unterstützung zählen! Wir haben in diesem Jahr Tausende Kilo Tiernahrung an Tierheime in ganz Österreich geliefert. Eine Heulieferung erging an den „Schottenhof“, der mit Hilfe von Pferden traumatisierten Kindern hilft, und wir haben die steirische Eselrettung finanziell unterstützt. Die Liste derjenigen, denen wir helfen, ist zu lange, um alle zu benennen. Liebe Familie der „Krone“-Leser! Um auch weiterhin einer der effektivsten Tierschutzvereine Österreichs bleiben zu können, bitten wir Sie um Ihre Spende. Das Besondere: Jeder Cent geht direkt in die Spendenkasse. Denn sämtliche Kosten für Büro, Personal oder Telefon trägt zur Gänze die „Kronen Zeitung“. Das ist wirklich einzigartig, und selbstverständlich haben wir dafür auch das Spendengütesiegel verliehen bekommen. Jeder Euro ist wie eine Streicheleinheit für ein geschundenes Tier.